Ekonomik kriz, maaş düşüklüğü, her gün art arda gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ederken, 8 milyon işçi 22.104 TL olan asgari ücretle geçinmeye çalışıyor.

Cumhuriyet'ten Mustada Çakır'ın haberine göre, Asgari ücret görüşmeleri öncesinde “kriz” sinyali geldi. İşçi konfederasyonları, mevzuat değişmezse aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacaklarını duyurdu.

"BİR AN ÖNCE DÜZENLEME YAPILSIN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in katılımı ile gerçekleştirilen Üçlü Danışma Kurulu toplantısında, “asgari ücret” de gündeme geldi. Konfederasyonlar, yaklaşan “krize” dikkat çekerek, bir an önce düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

İKTİDAR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

İşçi konfederasyonları, emek tarafı olmadan hükümet ve işveren temsilcileri ile asgari ücretin belirlenmesinin “krize” neden olacağına dikkat çekti. Bakanlık işçi tarafının çıkışı karşısında hala sessizliğini koruyor.