Ashwin milli takıma veda etti

Hindistan kriket milli takımının yıldız oyuncusu Ravichandran Ashwin, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Brisbane'de Avustralya ile oynanan ve berabere biten üçüncü Test maçı sonrası kararını açıklayan Ashwin, 14 yıllık kariyerinde unutulmaz başarılara imza attı. 38 yaşındaki oyuncu, Hindistan tarihindeki en fazla wicket alan ikinci bowler olarak kayıtlara geçti. Toplamda 106 Test maçında 537 wicket alarak büyük bir başarı yakaladı. Ayrıca altı kez yüzlük skor yaparak, hem bowling hem de batting performansıyla dikkat çekti.

Ashwin, Hindistan'ın 2011 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer almasına rağmen turnuvada sadece iki maçta oynadı. Ancak özellikle Test maçlarındaki performansıyla adını kriket tarihine altın harflerle yazdırdı. Sri Lankalı Muttiah Muralitharan'dan sonra en fazla beş wicket alan bowler sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Ashwin'in Hindistan’ın İngiltere’ye karşı son üç serisindeki üstün performansı, onun takım için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Hindistan kaptanı Rohit Sharma, Ashwin’in emeklilik kararının tamamen kendi kararı olduğunu ve buna saygı duyduklarını ifade etti. Eski kaptan Virat Kohli ise duygusal bir mesaj paylaşarak, Ashwin’in Hint kriketine yaptığı katkıların asla unutulmayacağını vurguladı. Avustralya kaptanı Pat Cummins de Ashwin'in dünyanın en büyük oyuncularından biri olarak hatırlanacağını söyledi.