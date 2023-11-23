'Asıl iman hak yememektir'. Sokak röportajındaki kadından herkesin alkışlayacağı sözler

Sokak röportajında bir kadının "Asıl din iman budur; hak yememektir.” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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'Asıl iman hak yememektir'. Sokak röportajındaki kadından herkesin alkışlayacağı sözler

Zeyrek TV adlı YouTube kanalının yaptığı sokak röportajına bir kadının sözleri damga vurdu.

Röportajda kadının “Bu ülkeyi bu duruma getiren kimse asla hakkımı helal etmiyorum. Dinden imandan bahsedenler var ya asıl din iman budur; hak yememektir.” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajında kadının ifadeleri şu şekilde;

"Bu ülkeyi bu duruma getiren kimse asla hakkımı helal etmiyorum. Dinden imandan bahsedenler var ya asıl din iman budur; hak yememektir. İnsanların haline bakın. İnsanlar hakikaten o kadar zor durumda ki. Şuanda bu insanlar yerin altındaki karıncayı görmüyor ya yukarıdakiler de bu halkı görmüyor. A partisi B partisi değil. Yukarıdakiler bu halkı görmüyor. İnsanlar ucuz malzeme arıyor. Bu insanlar bu yaşlarını kaç kere, ben bu yıllarımı kaç kere yaşayacağım yani ya da benim çocuğum bu yaşını kaç kere yaşayacak? Bizim bu kaybettiğimiz zamanı kim verecek? Bu kadar güzel bir ülke nasıl bu hale geldi? Dört dörtlük bir verim, topraklarının her bir köşesi ayrı bir servet yani ayrı bir güzellik ayrı bir değer. Biz bu hale nasıl geldik? Parsel parsel devlet arazileri satılıyor, parsel parsel ormanlar kırılıyor. Bu ülkenin her bir karışına kaç tane evladın kanı döküldü? Ne diyor, ‘bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı’. Benim bu bastığım yerde kimlerin kanı var? Haram olsun, zıkkım olsun helal etmiyorum. Hiç kimse de hakkını helal etmesin."

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