Asıl plan ilkokullarda kız okulları açmak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitimi hedef alan açıklamaları sonrası bakanlığın asıl planı ortaya çıktı. Söz konusu planda ilkokulların kızlar ve erkekler için ayrılması yer alıyor.

Asıl plan ilkokullarda kız okulları açmak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında, karma eğitimi hedefe oturttu. Tekin, “Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum’ oluyor. Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli” dedi.

Tekin’in “Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı” sözleri de dikkat çekti. Muhalefetin tepkisini çeken sözler, bakanlık personeli arasında da gündem oldu.

KAMUOYU HAZIRLANACAK

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Bakanlık kaynakları, bakanlıkta “karma eğitimine karşı bir çalışma olmadığını, bunun Tekin’in bireysel açıklaması” olduğunu belirtiyor. Buna karşın Tekin’in açıklamaları bakanlık personeli arasında “tedirginlik” yarattı. Halihazırda kız imam hatip okulu ile kız meslek lisesi olduğuna işaret eden bakanlık personeli, Tekin’in asıl niyetinin “ilkokuldan itibaren kız okulu açmak ve bu şekilde karma eğitimi delmek olduğunu, bakanlığın üst kadrolarının da bunu kabul ederek, destek olacak kişilerden seçildiğini” kaydediyor. Ancak böyle bir adım için yasal düzenleme gerekeceği ve “bunun gerçekleşmesi için şartların zorlanacağını” savunan bakanlık personeli, “Bu süreçte kamuoyu hazırlanacak” görüşünü dile getiriyor.

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