Asılsız bomba ihbarı AJet uçağını havadan geri döndürdü

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı seferini gerçekleştirmek üzere saat 23.55'te 100'ün üzerinde yolcusuyla Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yapan AJet firmasına ait yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı.

Uçak, ihbarı üzerine Yozgat semalarından dönerek, saat 00.35 kalkış yaptığı Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Pilotlar tarafından aprona çekilen uçakta yer alan kabin ekibi ve yolcular tahliye edildi.

Ardından ise polis ve bomba imha uzmanı ekiplerince uçakta arama yapıldı.

Arama sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayınca ihbarın asılsız olduğu öğrenildi.

Asılsız bomba ihbarıyla ilgili inceleme başlatıldı.