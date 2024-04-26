Aşırı çay ve kahve öldürüyor mu? Uzmanı açıkladı

Dengeli bir beslenme planı oluşturmak, iş hayatında başarılı olmanın anahtarı olduğu biliniyor.

İş yerlerindeki beslenme alışkanlıkları da bu süreçte önem kazanmakta.

Diyetisyen Elif Akçeken, sıkça tüketilen çay ve kahve hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Oturarak çalışan bireylerin kilo almamak için rafine karbonhidratlardan, şekerli atıştırmalıklardan ve yağlı gıdalardan kaçınmaları gerektiğini belirten Akçeken, aşırı çay ve kahve tüketiminin de sık yapılan hatalardan biri olduğunu ifade etti.

İş yerinde aşırı kafein alımı, uykusuzluğa, anksiyeteye ve hatta kalp çarpıntısına yol açıyor.

KALP ÇARPINTISI NEDİR?

Kalp çarpıntısı (taşikardi), kişinin kalp atış hızının dakikada sınır olarak kabul edilen 100'den 140'ın üstüne çıkması durumunda ifade edilir. Kalp çarpıntısı, kalbin çok fazla atması nedeniyle tüm hücrelere ihtiyaç duyduğu kan ve oksijeni sağlayamaması sonucu zamanla tehlikeli bir duruma dönüşebilir.

Kalp çarpıntısının teşhisi ve altında yatan nedenlerin tespiti için EKO testi, tiroid testleri ve kansızlık taraması yapılır. Teşhisin ardından anormal kalp dokusunu tahrip ederek kalp çarpıntısına neden olan odak ortadan kaldırılır. Bu tedavi yöntemi ablasyon olarak adlandırılır.

KALP ÇARPINTISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp çarpıntısının en yaygın belirtisi, kişinin hızlanan kalp atışlarını göğüs bölgesinde hissetmesidir.

Ayrıca nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, bayılma ve nabızda artış gibi semptomlar da görülebilir.

KALP ÇARPINTISI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kalp çarpıntısının tedavisinde anormal kalp dokusunun ablasyon yöntemiyle tahrip edilerek ortadan kaldırılması önemlidir.

Kateter yardımıyla kalp içine ilerlenir ve radyo frekans enerjisi verilerek sorumlu odak tahrip edilir.

Ablasyon yöntemi ile ritim bozukluklarının çoğunda %90 üzerinde başarı sağlanabilir.

Bu yöntemle kalp çarpıntısı ortadan kaldırılır ve hastalar ömür boyu ilaç kullanmaktan kurtulabilirler.