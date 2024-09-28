Aşırı sıcak ve kuraklık, ayçiçeğini vurdu

Ayçiçeğinin hasat olgunluğuna gelmesinin ardından biçerdöverleriyle tarlalara giren üreticilerin hasat mesaisinde sona yaklaşıldı.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeğinde verim ve kalitede düşüş yaşandı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, son yıllarda etkili olan kuraklık ve aşırı sıcakların ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini söyledi.

Kış ve ilkbahar aylarında beklenen yağışların düşmediğini belirten Arabacı, "Yaz aylarında yağışların kesilmesi ve sıcakların artmasıyla bazı tarlalar hasat dahi edilemedi." dedi.

Arabacı, ayçiçeğinde üreticilerin zor bir sezonu geride bıraktığını ifade etti.

Kentte ayçiçeği hasadının sonuna gelindiğini anlatan Arabacı, "Üreticilerimiz bu yıl ayçiçeğinde beklediğini alamadı. Maliyetleri karşılayacak kadar verim alındı. O yüzden üreticilerimiz bu yıl çok mağdur oldu. Üç sezondur üreticiler istediği verimi alamıyor. Ayçiçeğinde normal desteklerin yanında kuraklık desteği talep ediyoruz." diye konuştu.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise yaz aylarında neredeyse hiç yağış düşmediğini belirtti.

Kurak ve sıcak havanın verim kayıplarına neden olduğunu dile getiren Şaylan, "Dekarda 30 kilogram alan da var, 150 kilogram alan da var. Bu yıl üreticimiz ayçiçeğinden umduğunu alamadı. Bunun da sebebi aşırı sıcaklık, kuraklık. Yağışlardaki düşüş üreticilerimizi, çiftçilerimizi etkiledi." dedi.

Geçen yılın da kurak geçtiğini hatırlatan Şaylan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl da kötü geçmiş ve kuraklık ilan edilmişti. O yüzden devletimiz 50 kuruş olan desteği 1 liraya yükseltmişti. Bu çok güzel bir katkı olmuştu üreticimize. Bu yıl da aynı desteği bekliyoruz. Çünkü bu yıl bir önceki yıldan daha kötü oldu. Üreticilerimizin üretime devam edebilmesi için devletimizin destek vermesi lazım. Ayçiçeğinin hem bölgemiz için hem de Türkiye için önemi var. Türkiye'deki ayçiçeğinin yüzde 45'i Trakya'da üretiliyor. Geçen yıl dekarda 80 ile 100 kilogram verim alınırken bu yıl verim aynı bölgede 40-50 kilogramlara düştü."

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da kuraklığın son yıllarda ayçiçeğinde önemli kayıplara neden olduğunu ifade etti.

Olumsuz hava şartlarının sadece ayçiçeğini değil birçok tarım ürününü etkilediğini dile getiren Saygı, "Ayçiçeği bu sene de sıcaklardan çok etkilendi. Bazı bölgeler biçilmeyecek durumdaydı. Yağmur almış olan yerlerde verim normal seviyelerde oldu. Yağışların zamanında yağmaması, az yağış düşmesi verim kaybına, kalite kaybına neden oldu. Yağış olmadığı sürece gelecek yıllarda da verim kayıpları olmaya devam edecektir." diye konuştu.