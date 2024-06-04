Aşırı sıcaklar asfalt eritti. Ayakkabılar yere yapıştı

Kent genelinde haziran ayının ilk haftasının gelmesiyle birlikte hava sıcaklığı, gölgede 35 dereceye kadar yükseldi. Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi zorladı.

AŞIRI SICAKLAR ASFALT ERİTTİ

Denizli'nin Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi kara yolunda ise aşırı sıcak hava nedeniyle asfaltta bölgesel erimeler meydana geldi. Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için yolun kuru bölümlerinden gitmek için büyük çaba sarf etti. Vatandaşlar asfaltta yürümekte güçlük yaşarken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.

EKİPLER MICIR DÖKTÜ

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de eriyen bölümlere müdahale ederek mıcır döktü.

Eriyen asfaltta otomobiliyle ilerleyen ve daha sonra kenara çeken Murat Efe, asfalt eridiği için yol kenarında durup aracını kontrol ettiğini söyledi.

Efe, daha haziran ayının ilk haftasında olmalarına rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıkarak 40 dereceye yükseldiğini ifade etti.

Efe, "Bu sıcakta asfaltta erimiş, asfaltın her yeri zift olmuş. Önümüzdeki günlerde nasıl olacak bilmiyoruz. Bu sıcak hava sudan tutun üretimi bile etkiliyor" şeklinde konuştu.