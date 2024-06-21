Aşırı sıcaklar elektrikleri kesti

Bosna Hersek ve Karadağ'da, yetkililerin açıklamalarına göre, elektrik dağıtım sistemi büyük ölçüde hizmet dışı kaldı.

Karadağ Enerji ve Madencilik Bakanı Sasa Mujovic, basına verdiği demeçte, elektrik sistemindeki arızanın, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle artan elektrik tüketimi sonucu aşırı yüklenmeden kaynaklandığını belirtti.

Karadağ Elektrik Dağıtım Sistemi (CEDIS) tarafından yapılan açıklamada, Karadağ'ın büyük bir bölümünün şebeke arızaları nedeniyle elektriksiz kaldığı ifade edildi.

Bosna Hersek'te ise, ülke genelinde yaşanan kesintiler trafik lambalarının çalışmamasına ve birçok işletmenin faaliyetlerine ara vermesine neden oldu.

Saraybosna'da tramvay ve troleybüs seferleri durduruldu.

Bosna Hersekli yetkililer, elektrik kesintisinin, Karadağ'daki güç şebekesindeki bir sorunla başladığını ve Bosna Hersek'in kamu elektrik sağlayıcısı Elektroprivreda'nın açıklamasına göre, bölgedeki bir iletim hattı arızasının Bosna Hersek'teki elektrik sistemini de etkilediğini duyurdu.

Hırvatistan'da, özellikle Dalmaçya kıyıları olmak üzere bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı. Hırvatistan, arızanın Karadağ'da başlayıp Bosna Hersek ve Hırvatistan'a yayıldığını bildirdi.

Split kentinde trafik lambalarının çalışmaması nedeniyle polis ekipleri görevlendirildi ve alışveriş merkezlerindeki elektrik kesintisi nedeniyle otoparklarda trafik sıkışıklığı yaşandı.

Arnavutluk'ta da başkent Tiran, Durres, İşkodra ve Saranda dahil olmak üzere birçok şehirde elektrik kesintisi gerçekleşti.

Yerel saat 12.20 civarında başlayan kesintiler, yaklaşık bir saat sonra çeşitli bölgelere kademeli olarak elektrik sağlanarak giderilmeye başlandı.