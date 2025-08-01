Aşırı sıcaklar vuruyor! Sağlıklı bireylerde bile kriz oluyor

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, sadece serinleme arayışını değil, ciddi sağlık risklerini de beraberinde getirdi.

Uzmanlar, sıcak çarpmasının sağlıklı bireylerde bile beyin kanaması ve kalp krizi gibi ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda alarm verdi.

Aşırı sıcakların neden olduğu sıvı kaybı ve elektrolit dengesizlikleri, özellikle hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlarda riski katladı. Ancak son bilimsel araştırmalar, genç ve sağlıklı bireylerin de bu tehlikeden muaf olmadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, sıcak çarpmasının ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurguluyor. “Aşırı sıcaklar, vücutta sıvı kaybını artırarak kan hacmini azaltıyor ve pıhtılaşma eğilimini tetikliyor. Bu durum, beyin kanaması ve damar tıkanıklığı gibi ciddi sorunlara zemin hazırlayabilir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre, sıcak dalgalarının neden olduğu sağlık sorunları, küresel çapta her yıl binlerce insanın hayatını tehdit etti. Özellikle 35°C üzerindeki sıcaklıklarda, vücudun termoregülasyon sistemi zorlanıyor ve bu durum kalp ile beyin gibi hayati organlar üzerinde baskı yaratıyor.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Michelle Albert, sıcak havalarda kalp krizi riskinin artmasının, kan basıncındaki ani değişiklikler ve dehidrasyonla bağlantılı olduğunu belirterek, “Sıcak havalarda kan damarları genişlerken, kalp daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Bu, özellikle yeterli sıvı alınmadığında kalp krizini tetikleyebilir” dedi.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırma, sıcak dalgalarının kalp krizi vakalarını %17 oranında artırdığını ortaya koydu.

Araştırma, sağlıklı bireylerde bile aşırı sıcakların damar sağlığını olumsuz etkilediğini ve pıhtı oluşum riskini yükselttiğini gösterdi.

Stroke dergisinde yayımlanan bir çalışma, sıcak dalgalarının inme vakalarında %14’lük bir artışla bağlantılı olduğunu doğruladı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar bu risk karşısında daha savunmasız.

NASIL KORUNMALI?

Uzmanlar, sıcak çarpmasından korunmak için basit ama hayati önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Vücut ısısını dengelemek için ılık duş almak, el, yüz ve ense bölgelerini sık sık suyla serinletmek de öneriler arasında.

RİSK GRUPLARI VE ÖNLEMLER

Sıcak çarpması, özellikle yaşlılar, çocuklar, obezite sorunu olanlar ve kronik hastalığı bulunanlar için daha büyük tehlike arz ediyor.

Uzmanlar, bu grupların serin ortamlarda kalmaya özen göstermesi, fiziksel aktiviteleri sınırlaması ve sıvı tüketimini artırması gerektiğini söyledi. Ayrıca, alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durmak, hafif ve bol kıyafetler giymek de koruyucu önlemler arasında.

SICAKLAR HAFİFE ALINMAMALI

Aşırı sıcakların sağlıklı bireylerde bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği artık bilimsel bir gerçek.

Uzmanlar, sıcak çarpmasının ölümcül sonuçlarını önlemek için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Su tüketimini artırmak, uygun saatlerde dışarı çıkmak ve vücut ısısını kontrol altında tutmak, bu yaz aylarında hayatta kalmak için kritik önem taşıyor.

Uzmanlar, belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini hatırlattı.