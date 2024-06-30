Aşırı sıcaklardan ölenler 600'ü aştı

Pakistan'ın sıcak hava dalgasından en çok etkileen Karaçi'de hava sıcaklığı 40°C'yi aştı ancak nem oranının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 49-50°C civarında ölçüldü.

Ülkenin en büyük ambulans hizmetini yürüten Edhi Vakfı'nın başkanı Faisal Edhi, araçlarının hafta başında morglara düzinelerce sıcak çarpması sonucu ölen cesetler taşıdığını söyledikten sonra "Genellikle Karaçi şehir morguna her gün 30 ila 40 ceset geliyor. Ancak son altı gün içinde sayı 568'e yükseldi ve Salı günü bir günde 141 kişi geldi" diye konuştu. Edhi, ayrıca ölenlerin çoğunlukla şehrin yoksul bölgelerinden geldiğini de kaydetti.

Vakfın Karaçi'deki üç morgu toplam 264 cenazeyi barındırabiliyor ve hepsinin kapasitesi şu an itibariye full durumda.

Morgda çalışan bir yetkili yerel basına verdiği ir demeçte “Üç cesedi aynı rafta tutmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca sahipsiz 22 cesedi acilen gömmek zorunda kaldık, yer açmak için onları normalden çok daha kısa tuttuk. Şehrin tüm morglarında, hatta camilerde de durum üç aşağı beş yukarı böyle" diye konuştu.

Anormal hava koşulları nedeniyle Pakistan'da acil yardım merkezleri kuruldu. Meteorologlar anormal sıcaklığın bir hafta daha süreceğini, ardından hafif azalmaya başlayacağını belirtiyor. Pakistan'da Geçen ay da hava sıcakları 52,2°C gibi olağanüstü derecelerde seyretmişti.