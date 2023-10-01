Aşırı yağış rögarı taşırdı: 4 daire sular altında kaldı

Sancaktepe'de sağanak yağmur sebebiyle rögar taşınca, 4 daireyi su bastı.

KAYNAK: İHA
Aşırı yağış rögarı taşırdı: 4 daire sular altında kaldı


Olay, Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Örgü Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli yağmur sebebiyle rögar taşınca, 4 katlı iki apartmanın zemin katında bulunan daireler ise su altında kaldı. Su baskını nedeniyle evlerde maddi hasar oluşurken, vatandaşlar evlerinde biriken lağım suyunu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

“SABAHTAN BERİ İSKİ’DEN KİMSE GELMEDİ”
Vatandaşlardan İlhan Gürkan, “Sabah 07.30’dan beri İSKİ’yi arıyoruz, rögar geri teptiğinden dolayı evimiz su doldu. Evin içerisinde pislikler yüzüyor. İlgilenen yok, geliyoruz diyorlar gelmiyorlar. Bu nasıl hizmet, bu nasıl çalışma?

Çok defa aradık hala gelen yok. İçerisi su ve pislik doldu, eşyalar mahvoldu. Bize de günah” dedi.

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