Aşırı yağışlar can aldı. 94 ölü

Kaynak: AA
Aşırı yağışlar can aldı. 94 ölü

Nijer'de haziran ayında başlayan aşırı yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açarak 94 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlardan 135 bin 156 kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, sağanakların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 94 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin ise evsiz kaldığı belirtildi. Önceki raporlarda ölü sayısı 6 Ağustos'ta 77 olarak duyurulmuştu.

Nijer'de haziran ayında başlayan yağış dönemi eylül ayında sona erecek. Geçtiğimiz yıl, benzer şiddetli yağışlar sonucu 137 bin 797 kişi etkilenmiş, 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 53 kişi yaralanmıştı.

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