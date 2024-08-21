Asırlık ağaç insanların üzerine devrildi: 9 yaralı

Kaynak: İHA
Asırlık ağaç insanların üzerine devrildi: 9 yaralı

İzmir’de asırlık ağacın dalı kıraathanede oturanların üzerine devrildi. Olayda 2'si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Asırlık ağaç insanların üzerine devrildi: 9 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacı dalının kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde 600 yıllık çınar ağacının büyük gövdeli dalı, kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrildi.

Olay sonrası çok sayıda kişi, ağaç dalının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

Çevredekilerinde yardımıyla kurtarılan 9 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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