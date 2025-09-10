Aşk-ı Memnu oyuncusu ekrana geri döndü. Görenler tanıyamadı

Oyuncu Ufuk Kaplan 'Katya' rolü ile tanınmış ve sevilmişti. Oyuncu son olarak Kuma dizisinde izleyicilerle buluştu.

Bir döneme damgasını vuran ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde ‘Katya’ karakterine hayat veren Ufuk Kaplan’ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

katyafoto.jpg

Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre’nin yer aldığı ‘Aşk-ı Memnu’, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmış ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Dizideki her karakter ayrı bir iz bıraksa da, sinsiliği ve oyunlarıyla hafızalara kazınan Katya unutulmayan isimlerden biri olmuştu.

katya.jpg

Kariyerinin en parlak dönemini ‘Aşk-ı Memnu’daki Katya karakteriyle yaşayan Ufuk Kaplan, bu rolle dikkat çekici bir çıkış yakalamıştı. Ardından ‘Yaseminli Yuva’, ‘Bizim Okul’, ‘Hayat Dediğin’, ‘Gölgedekiler’ ve ‘Yasak Elma’ gibi birçok projede rol aldı.

katya3.jpg

Son olarak ‘Kuma’ adlı dizinin kadrosuna katılan oyuncunun son hali gündeme gelirken, sosyal medyada “Yıllar Katya’ya acımamış” yorumları dikkat çekti.

