Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş aşkını ilan etti

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Cemile karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Ermiş sonunda aradığı aşkı buldu.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş aşkını ilan etti

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor. Değişimiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu bu defa aşkını ilan ettiği bir video ile çok konuşuldu.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu 'Ağzına dolanayım sevda' notu ile sevgilisiyle çekildiği bir videoyu paylaştı. Videoya Sezen Aksu'nın Anlasana şarkısını ekleyen Ermiş'in bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Güzel oyuncunun sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu Deva Enes Külahçı olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin videosunun altına; 'Maşallah size', 'Bir ömür boyu mutluluklar', 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

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