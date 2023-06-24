Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş aşkını ilan etti

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor. Değişimiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu bu defa aşkını ilan ettiği bir video ile çok konuşuldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu 'Ağzına dolanayım sevda' notu ile sevgilisiyle çekildiği bir videoyu paylaştı. Videoya Sezen Aksu'nın Anlasana şarkısını ekleyen Ermiş'in bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncunun sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu Deva Enes Külahçı olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin videosunun altına; 'Maşallah size', 'Bir ömür boyu mutluluklar', 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.