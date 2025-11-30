Tarihi Bedesten Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Ömer Hayyam’dan Yunus Emre’ye uzanan hikmet dolu sözler, insanı merkeze alan kadim değerler ve kültürel miras bir kez daha gündeme getirildi. Programın açılış konuşmasını Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç gerçekleştirdi. Kılınç konuşmasında, kadim düşünce geleneğinde aşk ve aklın birbirini tamamlayan iki kutup olduğuna vurgu yaparak, bu değerlerin hatırlatılmasının toplumun kültürel zenginliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ardından başlayan gösterim, teatral anlatımlar ve geçmişten günümüze uzanan ezgilerle zenginleşerek devam etti.