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Asker eğlencesinde 7 kişi vuruldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, emniyet güçleri çevreden onlarca boş kovan topladı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 07:17
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Asker eğlencesinde 7 kişi vuruldu

Asker eğlencesinde 7 kişi vuruldu
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İHA'nın haberine göre, olay, 18 Mart günü saat 23.00 sıralarında Güneş Mahallesi Ataman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlama eğlencesinde askere gidecek gençlerin ailelerinden para isteyen S.G. ve T.G., ret cevabı alınca çılgına döndü. 

Kuru sıkı silahına davranan T.G., 8-9 el havaya ateş etti. Aile bireylerinin uzaklaştırdığı 2 şahıs, yarım saat sonra yaklaşık 10-15 kişilik arkadaş grubu ile eğlencenin yapıldığı sokağa geri döndü. S.G, yanlarında getirdikleri silahla rastgele ateş açtı. 

TUTUKLANDILAR

Mermiler, asker eğlencesine katılan R.A., B.G., A.A., B.S., G.Y., S.B.T. ve N.Ö. isimli kişilerin ayak ve bacaklarına isabet etti. Görgü tanıklarının haber vermesiyle 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 20'ye yakın boş mermi kovanı tespit etti. Asker eğlencesinin dağılmasıyla ortaya çıkan manzara ise savaş alanlarını aratmadı. Kırılan ve dağılan sandalyeler, kan izleri yaşananları gözler önüne serdi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, asker eğlencesini kan gölüne çeviren şüpheliler T.G. ve S.G.'yi kısa sürede yakaladı. Zanlılardan S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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