Asker eğlencesinde kavga: 1 yaralı

Çorum’da asker eğlencesinde kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Asker eğlencesinde kavga: 1 yaralı

İHA’nın haberine göre, Olay Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İpeklievler 12. Sokak üzerinde bulunan asker eğlencesine gelen Samet Ç. ile Tolga A. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup da birbirlerine pompalı tüfek ile ateş açtı.

Açılan ateş sonucu ayağına saçma isabet eden Musa Can U. yaralandı. Her iki grup olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Musa Can U. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, olayı gerçekleştirdikten sonra otomobil ile kaçan Samet Ç. polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, olayın diğer şüphelisi Tolga A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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