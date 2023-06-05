Asker eğlencesinde silahla ateş açtı

İstanbul Üsküdar’da asker eğlencesi yapılan konvoyda bir kişi havaya ateş açtı. Askere gidecek olan kişi de eline silahı aldığı sırada bekçilere yakalandı.

Asker eğlencesinde silahla ateş açtı

DHA’nın haberine göre, Küçük Çamlıca Mahallesi'nde dün gece saatlerinde asker eğlencesi düzenleyen bir grup sokakta araçlarla konvoy oluşturdu. Askere gidecek olan kişi ise bulunduğu otomobilden dışarı çıkarak, etrafa "Baba ben vatani borcumu ödemeye gidiyorum. Sen de benim buradaki borçları halledersin" diye seslendi. Gruptakiler motosiklet ve araçlarıyla sokakta ilerlediği sırada bir kişi havaya ateş açtı. Daha sonra askere gidecek olan kişi de ateş etmek için silah çıkardığı sırada olay yerine gelen bekçilere yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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