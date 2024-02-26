Asker eğlencesinde yan baktın kavgası

Isparta merkeze bağlı Fatih Mahallesi 4540 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre asker eğlencesi yapan Hüseyin A. ile eğlencede bulunan Mehmet Y. (22) arasında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içerisinde eğlencede bulunan kişilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. O sırada kavgayı ayırmak isteyen askerin babası Hüseyin A. (40), Mehmet Y. tarafından bıçakla bacağından yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonucu 1 şahıs gözaltına alındı.