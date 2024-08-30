Asker kaçağı internet kafede asker oyunu oynarken yakalandı

KKTC’de 5 aylık asker olan Erdem Y., geçen yıl 5 günlük izin alarak memleketi Bursa’ya geldi. Tezkeresine 25 gün kala geri dönmeyince, ‘Askeri Ceza Kanununa Muhalefet’ suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yeri tespit edilen Erdem Y., resmi kıyafetli polisleri görünce kaçtı. Bunun üzerine sivil ekipler devreye girdi.

Erdem Y.'nin Yıldırım ilçesindeki bir internet kafede olduğu bilgisi üzerine adrese sivil polisler yönlendirildi.

Sivil ekiplerin polis olduğunu anlayan Erdem Y. kaçmaya çalıştı, ancak güvenlik kamerasına yansıyan bu anlarda yakalandı.

Erdem Y., adliyeye sevk edilerek işlemlerinin ardından birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi’ne teslim edildi.