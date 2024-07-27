Asker konvoyu yapan gruba 18 bin 192 TL idari para cezası

25 Temmuz'da Doğan Araslı Bulvarı'nda gerçekleşen olayda, konvoyun diğer sürücülerin geçişini engelleyerek trafik güvenliğini riske attığı belirlendi. İlgili şahısların araç plakaları üzerinden kimlikleri tespit edilerek, her birine 18 bin 192 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulandı ve TCK'nın 179/2 maddesi gereğince 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlamasıyla adli süreç başlatıldı.

Meydana gelen olayda, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye atan araç konvoyundaki sürücülerin kimliklerini plakalardan tespit etti. E.P., A.Ö., M.E.İ. ve E.Y. adlı kişiler gözaltına alındı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, duraklama, saygısız davranış ve konvoy yapma maddeleri uyarınca her birine 690 TL ceza kesildi. Ayrıca, E.P. ve A.Ö.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 1506 TL, M.İ. ve B.T.'ye yaya olarak trafiği engellemekten 690 TL ceza uygulandı. Toplamda, 18 bin 192 TL idari para cezası verildi.