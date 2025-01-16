Asker olma hayali 1 günlüğüne gerçek oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Asker olma hayali 1 günlüğüne gerçek oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mental retardasyon (Zeka geriliği) hastası Yusuf Şahin'in asker olma hayali 1 günde olsa gerçek oldu. 20 yaşındaki Şahin kendisi için gerçekleştirilen asker eğlencesinde eğlendi.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan mental retardasyon hastası Yusuf Şahin'in asker olma isteğini öğrenen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve Dilovası İlçe Jandarma Komutanı Said Arı harekete geçti. Şahin, evinden alınarak Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen etkinlikte jandarma üniforması giydirilen Yusuf Şahin, personele bir araya geldi. Jandarma aracına bindirilen Şahin, ilçede devriye attı. İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, Yusuf Şahin'e temsili askerlik terhis belgesini takdim etti.

Törenin ardından belediyenin düğün salonunda Şahin için asker eğlencesi düzenledi. Aile bireylerinin de katıldığı eğlencede Yusuf Şahin, halay çekip 1 günlüğüne jandarma olmanın heyecanını yaşadı.

Asker olma hayali 1 günlüğüne gerçek oldu

Asker olma hayali 1 günlüğüne gerçek oldu

Asker olma hayali 1 günlüğüne gerçek oldu

Asker olma hayali 1 günlüğüne gerçek oldu

Asker olma hayali 1 günlüğüne gerçek oldu

Asker olma hayali 1 günlüğüne gerçek oldu

Asker olma hayali 1 günlüğüne gerçek oldu

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