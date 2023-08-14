Asker uğurlama eğlenceleri pahalıya patladı

Sivil Trafik ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmalarda geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında Beykoz ilçesi Elmalı Tüneli içerisinde asker uğurlama konvoyu yaparak tünel içerisinde trafik akışını engelleyen 34 KK 2959 plakalı araç sürücüsü D. Y., 34 DSM 523 plakalı araç sürücüsü S. D., 35 AAU 558 plakalı araç sürücüsü A. D. ve 34 EE 4197 plakalı araç sürücüsü S. Y. olduğunu tespit ederek yakaladı.

Ekipler, sürücü D.Y., A.D. ve S.D.’ ye “Diğer araçların ilerleyişini engelleyecek şekilde yavaş araç sürmek” maddesinden 436 TL, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 436 TL ve “Tünel içerisinde duraklamak” maddesinden 436 TL olmak üzere 3 bin 924 TL cezai işlem uyguladı.

34 DSM 523 plakalı motosiklet sürücüsü S.D.’ye “Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması” maddesinden 436 TL, “Sürücü belgesi olmadan motorlu taşıt kullanmak” maddesinden 8 bin 190 TL, araç sahibine ise “Kullandırmak” maddesinden 8 bin 190 TL cezai işlem uygulanarak, motosiklet trafikten men edildi.

34 EE 4197 plakalı araç sürücüsü S.Y. hakkında, “Diğer Araçların ilerleyişini engelleyecek şekilde yavaş araç sürmek” maddesinden 436 TL, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 436 TL, “Trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek” maddesinden ise 951 TL cezai işlem uygulandı. Görüntülerdeki tüm araç sürücülerine toplamda 22 bin 563 TL cezai işlem uygulandı.

Bahse konu görüntülerde trafik akışını engelleyen 34 KK 2959, 35 AAU 558 ve 34 DSM 523 plakalı araç sürücüleri hakkında “Ulaşım araçlarının seyrinin engellenmesi” maddesi gereği adli işlemlerin yapılabilmesi için Beykoz Paşabahçe Polis Merkezine teslim edildi.