Askeralma yönetmeliğinde sevk edilenlerin erteleme hakkı kaldırıldı

Kaynak: ANKA
Askeralma yönetmeliğinde sevk edilenlerin erteleme hakkı kaldırıldı

Resmi Gazete'de Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan son düzenlemelere göre, askerlik hizmetini çeşitli sebeplerle ertelemiş olanlar, yoklama kaçağı veya bakaya olarak tespit edildikten sonra yapılan muayenelerinin ardından, belirtilen istisnai durumlar dışında, askerlik sevklerinde herhangi bir erteleme söz konusu olmayacak.

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Yeni yönetmelik, tutukluluk, geçici sağlık sorunları ve kardeşlerin askerlik hizmetini erteleyebilme hakkı gibi özel durumlar haricinde, askerlik görevini yerine getirmekten kaçınan bireylerin durumlarını netleştiriyor.

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Bu düzenleme ile askerlik hizmeti, vatandaşlık görevlerinin en önemli unsurlarından biri olarak vurgulanmakta ve askerlik görevini yerine getirme konusunda daha katı bir tutum sergilenmektedir. Yönetmelikteki bu değişiklik, askerlik hizmetinin ertelenmesine ilişkin kuralları sıkılaştırarak, muayene sonrası sevk işlemlerinde herhangi bir gecikmeye izin verilmeyeceğini belirtiyor.

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