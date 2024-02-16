Askere giden arkadaşının yüzünü ve kafasını yaktılar! Uğurlama eğlencesinde görülmemiş olay

Kaynak: Haber Merkezi
Askere giden arkadaşının yüzünü ve kafasını yaktılar! Uğurlama eğlencesinde görülmemiş olay
Karaman'da arkadaşlarını askere uğurlamak için tören düzenleyen bir grup, yanlışlıkla asker adayının kafasını yaktı.

Asker eğlencelerinde sık sık meydana gelen kazalar, bu kez farklı bir şekilde yaşandı.

Karaman'da gerçekleşen olayda, bir grup arkadaş, bir arkadaşını askere uğurlamak için otogara gitti. Burada eğlence düzenleyen grup, uğurlama töreninde asker adayını yaktı.

Asker adayının yanına gelen bir arkadaşının, elindeki meşaleyi savurması, askerin yüzünün ve kafasının yanmasına neden oldu.

Asker adayının yüzünde hafif yanıklar oluştuğu bildirilirken o anlar, askerin bir arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İşte o görüntüler:

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