Askere giden arkadaşının yüzünü ve kafasını yaktılar! Uğurlama eğlencesinde görülmemiş olay

Asker eğlencelerinde sık sık meydana gelen kazalar, bu kez farklı bir şekilde yaşandı.

Karaman'da gerçekleşen olayda, bir grup arkadaş, bir arkadaşını askere uğurlamak için otogara gitti. Burada eğlence düzenleyen grup, uğurlama töreninde asker adayını yaktı.

Asker adayının yanına gelen bir arkadaşının, elindeki meşaleyi savurması, askerin yüzünün ve kafasının yanmasına neden oldu.

Asker adayının yüzünde hafif yanıklar oluştuğu bildirilirken o anlar, askerin bir arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İşte o görüntüler: