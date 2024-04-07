Askeri araç şarampole yuvarlandı. 6 asker hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Askeri araç şarampole yuvarlandı. 6 asker hastaneye kaldırıldı
Van'da kuvvetli yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine askeri araç araç şarampole yuvarlandı. Kazada 6 asker yaralandı.

Askerler kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi civarında ilerleyen askeri araç, kuvvetli yağışın kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon yönetimini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 6 asker yaralandı. Kazaya şahit olanların yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ASKERLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı askerler çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin sonrasında hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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