Askeri araç TIR’la çarpıştı 13 asker yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında askerleri taşıyan nakil aracı, önündeki TIR’a arkadan çarparak 13 askerin yaralanmasına neden oldu.

KAYNAK: DHA
Askeri araç TIR’la çarpıştı 13 asker yaralı

DHA'nın haberine göre; Yaralı askerler hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, saat 17.00 sıralarında Dörtyol-İskenderun yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Dörtyol ilçesinden İskenderun yönüne giden H.Ç. yönetimindeki 51 HC 358 plakalı TIR, bir anda yavaşladı. Arkasından gelen askeri personelin bulunduğu nakil aracı ise TIR’a yetişemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle nakil aracında bulunan 13 asker hafif şekilde yaralandı.

Yaralılara müdahale

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı askerlere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Dörtyol ve Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için araçların fren ve lastik izleri incelenecek.

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