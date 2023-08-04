Askeri darbe sonrası Nijer'de kalan THY ekibi yurda getirildi

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından hava sahasının kapanması sebebiyle ülkede kalan Türk Hava Yolları'nın (THY) 7 kişilik ekibi İstanbul'a ulaştı.

KAYNAK: ANKA
Askeri darbe sonrası Nijer'de kalan THY ekibi yurda getirildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 27 Temmuz'da meydana gelen politik huzursuzluk sonucu Nijer'in hava sahasının kapandığı belirtildi.

Hava sahasının kapanması nedeniyle Nijer'de kalan 4 kabin, 2 kokpit ve 1 teknisyenden oluşan ekibin otellerinde ve güvenli bölgede tutulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda düzenlenen sefer ile 3 Ağustos'ta çalışma arkadaşlarımız güvenli bir şekilde Çad'ın başkenti Encemine'ye ulaştırılmıştı. Arkadaşlarımız TK 642 Encemine-İstanbul seferiyle bu sabah saat 10.20'de İstanbul'a dönmüşlerdir.

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