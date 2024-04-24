Askeri nakliye uçağı böyle çakıldı! İki kişi öldü

ABD’nin Alaska eyaletinde askeri nakliye uçağı düştü.

Douglas DC-4 Skymaster tipi askeri nakliye uçağının 2 pilotla birlikte Fairbanks Uluslararası Havaalanı'ndan yerel saatle 09.55’te kalkış yaptıktan dakikalar sonra alev alarak Tanana Nehri’nin kıyısına düştüğü bildirildi.

DÜŞÜŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olayın hemen ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Alaska Eyalet Polisi kurtulan olmadığını açıkladı.

Alaska Air Fuel tarafından işletilen uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, ilk kez II. Dünya Savaşı sırasında hizmete giren uçaktan şu anda çok az sayıda bulunuyor.