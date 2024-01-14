Askerler Suriye sınırında cansız beden buldu

Kaynak: İHA
Askerler Suriye sınırında cansız beden buldu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir sulama kanalında ceset bulundu.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında bir şahıs olduğunu fark eden bölgedeki askerler, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbardan sonra bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Cansız beden olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Ölünün cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

Olayın ardından Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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