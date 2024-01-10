Askerlerin yemin töreninde içinde Atatürk geçmeyen marş çalındı

Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı için hazırlanan ve içinde Atatürk geçmemesi nedeniyle büyük tartışmalara neden olan marş askerlerin yemin töreninde çalındı.

“Türkiye Yüzyılı” marşı, Isparta’da bedelli askerler ve sözleşmeli erler için düzenlenen yemin töreninde çalındı.

30 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen resepsiyonda ilk defa seslendirilen “100. Yıl Marşı”, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin er ve komandolar için yaptığı yemin törenlerinde çalınmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı’nca Cumhuriyet’in 100. yılı için hazırladığı, sözlerinde Atatürk geçmeyen, sadece Gazi sıfatının kullanıldığı; AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimleri öncesi vurgu yaptığı “Türkiye Yüzyılı” ifadesinin yer aldığı “100. Yıl Marşı” kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Marş, 3 Ocak 2024'te Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı General Alper İhsan Kışlası’nda düzenlenen yemin törenlerinde çalındı.