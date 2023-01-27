Merve Boluğur'dan çok konuşulacak Bihter performansı

Aşk ve iş hayatında çalkantılı bir süreçten geçen Merve Boluğur, tüm bunları yaşarken sosyal medya paylaşımlarına da ara vermeden devam ediyor.

Kimi zaman gündelik hayatına dair bir fotoğraf paylaşan Boluğur, kimi zaman da hayranlarının isteklerini kırmayarak dikkat çeken video paylaşımlarında bulunuyor.

Genç kadın, son olarak yeniden çekilecek olan Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter'i oynayan Beren Saat'in final performansını canlandırdı.

Merve Boluğur “Bihter’i sen oynamalısın” yorumlarına kayıtsız kalmadı. İstek üzerine Aşkı Memnu’nun final sahnesini canlandırdı: “Beni beni Merve’ni!”