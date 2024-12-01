Aşkı Memnu’nun unutulmaz üçlüsü tekrar bir arada

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Aşkı Memnu’nun unutulmaz üçlüsü tekrar bir arada

Aşk-ı Memnu dizisi, yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Dizinin oyuncuları Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Hazal Kaya yeniden bir araya geldi.

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi ekranlara bağladı.

2010 yılında final yapan Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları uzun bir aradan sonra Kenan Doğulu'nun konserinde bir araya geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın birlikte yer aldığı kare sosyal medyada gündem oldu.

Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları geçtiğimiz şubat ayında ise Beren Saat'in doğum günü partisinde buluşmuştu. Aşk-ı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral partiden paylaşım yaparak “Sanki hiç zaman geçmemiş dün gibi Aşk-ı Memnu Beren’imizin doğum gününde… İyi ki doğdun Beren mutlu yıllar… Yanımızda olmayan tüm ekip arkadaşlarımıza sevgi ve selamlar…" ifadelerini kullanmıştı.

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