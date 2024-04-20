Aşkı yüzünden depresyona girmişti. Torreira'dan Devrim Özkan sürprizi

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Aşkı yüzünden depresyona girmişti. Torreira'dan Devrim Özkan sürprizi
Bir süre önce ayrılan Torreira ve Devrim Özkan çifti ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2 sezondur Galatasaray ile gösterdiği performans ile taraftarların sevgisini kazanan Lucas Torreira’dan aşk hayatında sürpriz bir hamle geldi.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile ayrılan ve bu süreçte depresyona girdiği bilinen Torerria Devrim Özkan’ın Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyi beğendi.

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Torreira’nın bu hareketi sonrası acaba barıştılar mı iddiaları ortaya çıkarken bu ihtimali kuvvetlendiren bir gelişme daha yaşandı.

Galatasaray ile sözleşme uzatan Uruguaylı yıldızın imza töreninde taktığı yüzüğün aynısını Devrim Özkan’ın da aynı yüzüğü taktığı görüldü.

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İkilinin barıştığına dair haberler sosyal medyayı sallarken ne yıldız futbolcudan ne de ünlü oyuncudan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

İkilinin ayrılık süreci uzun süre magazin ve spor gündemini meşgul ederken ayrılığın nedeni olarak önce Devrim Özkan’ın lüks harcamaları daha sonra da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı’nda şarkıcı Murat Boz ile yakınlığı gösterilmişti.

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