Asla yıkamamanız gereken 10 yiyecek! Bakteri saçıyor

Yiyeceklerin yıkanması, özellikle çiğ meyve ve sebzelerde genellikle önerilir, ancak bazı yiyeceklerde bu işlem tamamen ters etki oluşturdu. Dünya çapında gıda güvenliği uzmanları ve araştırmacılar, bazı yiyeceklerin yanlış bir şekilde yıkanmasının sağlık açısından ciddi tehditler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Peki, hangi yiyeceklerin yıkanmaması gerektiğini biliyor musunuz? İşte tüm detaylar...

1. Tavuk ve Et Ürünleri

Tavuk ve et ürünlerini yıkamak, yaygın bir hata olarak karşımıza çıkıyor. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çiğ tavuk ve diğer etlerin yıkanmaması gerektiğini vurgulamakta. Bunun nedeni, etin yüzeyindeki bakterilerin suyla bulaşarak etrafındaki yüzeylere yayılması. Bu da gıda güvenliği açısından daha fazla riske neden olur.

Gıda güvenliği uzmanı Prof. Dr. Martha Rosenberg, "Yıkama işlemi, çiğ etin yüzeyindeki bakterileri öldürmek yerine, onları yayar. Çiğ etlerdeki bakterileri öldürmenin tek yolu, yeterli sıcaklıkta pişirmektir" dedi.

2. Yumurta

Yumurtalar, dış kabuklarında bakteri taşıyabilecek mikroskobik delikler bulunabilir. Yine de, yumurtaları yıkamak, bu deliklerin içine suyun girmesine ve bakterilerin yumurtanın içine sızmasına neden olabilir.

Mikrobiyolog Dr. Laura Allen, "Yumurtalar, doğrudan yıkandığında, bakteriler yumurtanın içine girebilir ve bu da enfeksiyon riskini artırır" diyor.

Yumurta kabuğunun doğal koruyucu tabakası, onu yıkamadan önce güvende tutar.

3. Patates

Patatesleri yıkamak, onları temizlemek adına yaygın bir alışkanlık olsa da, uzmanlar patateslerin yıkandığında çürümeye daha yatkın hale geldiğini belirtiyor.

Tarım uzmanı Prof. Dr. John Smith, "Patatesler, toprakla temas ettiği için genellikle toprak kalıntıları içerir. Ancak, yıkamak yerine, onları kullanmadan önce doğru şekilde fırçalayarak temizlemek daha iyidir. Patatesin suyla temas etmesi, onların çürümesine neden olabilir ve besin değerinin kaybolmasına yol açar" diyor.

4. Mantar

Mantarlar, doğal olarak suyu emebilen yapıları nedeniyle oldukça hassas bir besin.

Yıkandığında suyu çekerler ve bu da mantarın dokusunun bozulmasına neden olur.

Gıda bilimleri uzmanı Dr. Amy Tan, "Mantarları yıkadığınızda, suyu çekerek yapıları yumuşar ve lezzetini kaybeder. Bunun yerine, mantarları nemli bir bezle silmek daha etkili olacaktır" diyor.

5. Lahana

Lahana, dış kabuğunun üzerindeki toprak ve kirleri temizlemek için yıkama işlemine tabi tutulabilir, ancak aşırı su ile yıkanması, lahana yapraklarının besin değerinin azalmasına yol açabilir.

Beslenme uzmanı Dr. William Porter, "Lahanayı suyla yıkadığınızda, bazı vitaminler suya geçebilir. Bu nedenle, sadece dış yaprakları ayırarak temizlemek daha doğrudur" diyor.

6. Marul

Marul ve diğer yeşilliklerin yıkanması önemlidir, ancak yıkama işlemi doğru şekilde yapılmalı.

Gıda güvenliği uzmanı Dr. Emily White, "Marul gibi yapraklı sebzeleri yıkarken suyun içine batırmak yerine, her bir yaprağı dikkatlice yıkamak ve fazla suyun süzülmesini sağlamak gerekir. Çünkü fazla su marulu yumuşatır ve besin değerini kaybettirir" diyor.

7. Karpuz ve Diğer Sert Meyveler

Karpuz, kavun gibi meyveleri yıkamak, genellikle iç kısmı kirli olacak diye yapılır, ancak uzmanlar, bu meyvelerin sadece dış kabuklarının temizlenmesi gerektiğini belirtiyor. Yıkama sırasında su, kabuğun içine girerek mikropları içeri taşıyabilir.

Gıda mikrobiyoloğu Dr. Susan Gray, "Sert meyvelerin dış yüzeylerini iyice yıkamak gerekir, ancak iç kısımlarına su geçirmemek çok önemlidir. Karpuzun kabuğuna dışarıdan temas edilen bakteriler, iç kısmına geçebilir" diyor.

8. Avokado

Avokadoyu yıkamak, meyvenin kabuğunun iç kısmına bakterilerin geçmesine neden olabilir.

Uzmanlar, "Avokadoyu yıkamadan önce, sadece kabuğunu kesmeli ve doğradıktan sonra iç kısmını kullanmalısınız" önerisinde bulunuyor.

Meyve uzmanı Dr. Helen Carter, "Avokadonun kabuğunda bakteri barındırabileceğinden, doğrudan kesilmeden önce mutlaka temizlenmelidir" diyor.

9. Çilek

Çilek gibi meyveler suyu çok kolay emebilir, bu da tatlarının bozulmasına ve çürümeye yol açabilir.

Gıda güvenliği uzmanı Prof. Dr. Jane Foster, "Çilekleri yıkarken dikkatli olmalısınız. Bu meyveler suda bekletildiğinde hızla yumuşar ve suyu emer, bu da besin değerlerinin kaybolmasına yol açar" diyor.

10. Kivi

Kivi, doğal bir asidik yapıya sahip olduğu için aşırı yıkama, meyvenin kabuğunda hasara yol açabilir. Bunun yerine, kivinin kabuğunun sıyrılması ve sadece yenilebilir kısmın kullanılması daha güvenlidir.

Dr. Linda Peterson,"Kivinin dış yüzeyini yıkamak yerine, sadece kabuğundan soyup tüketmek daha sağlıklıdır" diyor.

Bazı yiyecekleri yıkamak, gıda güvenliğini artırmanın yerine ters etki yapabilir. Özellikle et, yumurta, patates ve mantar gibi gıdalar, yanlış şekilde yıkandığında, sağlık riskleri oluşturabilir. Doğru yöntemlerle temizlemek, yiyeceklerinizi daha güvenli hale getirecek. Bu nedenle, gıda güvenliği konusunda uzmanların önerilerini dikkate alarak, doğru yıkama yöntemleri ile sağlıklı beslenebilirsiniz.