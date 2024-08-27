Aslantepe'de ilk yarıda gol yok

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Young Boys ile karşılaşıyor.
İlk maçı 3-2 kaybeden temsilcimiz, bu maça galibiyet parolası ile çıktı.
RAMS Park'ta oynanan ve saat 22.00'de başlayan mücadelenin ilk yarısı tamamlandı.
İlk yarıda takımlar soyunma odasında 0-0'lık eşitlikle girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
30. dakikada Young Boys, Colley ile topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol sayılmadı.
33. dakikada Young Boys'ta Ganvoula, sarı kart gördü.
Galatasaray'da Victor Nelsson, 38. dakikada sarı kart ile cezalandırıldı.
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