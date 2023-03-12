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Baykal’ın kızı Aslı Baykal için Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. 'İyi ki Erdoğan var' demişti

Seçimlere 64 gün kala siyaset koridorlarında görüşme trafiği hızlandı. Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın da yarın AKP ile bir görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 11:30
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Aslı Baykal için Ankara kulislerini hareketlendiren iddia

Baykal’ın kızı Aslı Baykal için Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. 'İyi ki Erdoğan var' demişti
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11 Şubat’ta hayatını kaybeden CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’ın AKP ile görüşeceği ileri sürüldü.

Seçime 64 gün kala Ankara’da siyaset koridorları günden güne ısınırken dikkat çeken bir gelişme daha yaşanıyor.

Son yıllarda CHP’ye karşı eleştirilerde bulunan Aslı Baykal’ın yarın Ankara’da bir görüşme yapacağı iddia edildi.

Baykal’ın yanı sıra eski CHP’li milletvekilleri, aynı zamanda Deniz Baykal’a yakın isimler olan Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş’in görüşme yapacağı bildiriliyor.

Aslı Baykal, 9 Mart’taki sosyal medya paylaşımında, “İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz.” demişti.

ASLI BAYKAL KİMDİR?

Aslı Baykal, 1965'te ABD'de doğdu. Tıp Fakültesinde eğitim gördükten sonra Ankara Numune Hastanesi'nde görev aldı. Ardından Biyokimya alanında yüksek lisans çalışmalarında bulundu. Aslı Baykal, erken yaşlarda doçent oldu ve şu an hala görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi'nde Biyokimya profesörü olarak çalışmaya başladı. İleri seviyede İngilizce ve Almanca bilen Aslı Baykal'ın birçok dergide makaleleri yayımlandı. 

ÖZEL YAŞAMI

Annesi Olcay Baykal olan Aslı Baykal'ın Ataç Baykal adında erkek kardeşi vardır. İlk evliliğinden iki çocuğu olan Aslı Baykal, ikinci evliliğini Halil Ataman'la yaptı. Aslı Baykal şu anda bekardır. 

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