19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aslı Baykal Kürtçe tweet attı. CHP'den istifa ettikten sonra istikameti belli oldu

Aslı Baykal Kürtçe tweet attı. CHP'den istifa ettikten sonra istikameti belli oldu

CHP'den istifa eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kürtçe tweet attı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:20
Takip Et

Aslı Baykal Kürtçe tweet attı

Aslı Baykal Kürtçe tweet attı. CHP'den istifa ettikten sonra istikameti belli oldu
+
Aa
-

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

AKP'ye katılacağı iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, milletvekilliği sorusuna verdiği yanıtla açık kapı bırakmıştı.

Aslı Baykal, Odatv'ye yaptığı açıklamada "Ayrıca niye AK Parti, Zafer Partisi'ne gireceğim belki. Olasılık da çok, niye onu düşünüyorlar" demişti.

KÜRTÇE TWEET

Aslı Baykal, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kürtçe ifadelere yer verdi.

Aslı Baykal'ın paylaşımları şöyle:

"Li vî welatî maf û berpirsiyarîya her Kurdekî bi qasî min heye."

"Türkiye'de siyaset yapanların kürtçe konuşabilmesini çok önemli ve değerli buluyorum."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ben ben
19.01.2023 16:58
Orta yaş çıkmazı  
 
Tozanlı
19.01.2023 16:54
CHP'si Türk milletinin içine giremediyse baykal gibilerin yüzünden giremedi ve son 30 yıl Türkiyeye ağır bedeller ödettirdiler,bunlar chp nin mutfağına çöreklendiler 30 yıldır yiyip içtiler..  
 
Sahin
19.01.2023 16:49
Gündemde kalmak için boşuna çabadan başka bir şey değil, sakın ha kaale bile almayın derim  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
4
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
5
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
6
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.