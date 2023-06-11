Aslı Enver doğacak bebeği için harekete geçti

Editör: Osmancan EROK
Aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulan Enver, 2022'nin Kasım ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.
Evliliklerini nikah fotoğraflarıyla duyuran Enver'in kısa bir süre sonra hamile olduğu öğrenildi.
Anne olmak için gün sayan 38 yaşındaki Enver'in geçtiğimiz günlerde karnı burnunda fotoğrafları büyük beğeni toplamıştı.
Son olarak yaptığı paylaşımında, kızının odasını hazırladığını gözler önüne seren Enver, "Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister" notunu ekledi.