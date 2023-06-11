Aslı Enver doğacak bebeği için harekete geçti

Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 38 yaşındaki oyuncu Aslı Enver, kızının odasını elleriyle hazırlamak için harekete geçti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Enver, "Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister" notunu ekledi.

Aslı Enver doğacak bebeği için harekete geçti

Editör: Osmancan EROK

Aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulan Enver, 2022'nin Kasım ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

19123p2pehxrh-asli-enver-berkin-gokbudak.jpg

Evliliklerini nikah fotoğraflarıyla duyuran Enver'in kısa bir süre sonra hamile olduğu öğrenildi.

fx95v9xxgaaqimv.jpg

Anne olmak için gün sayan 38 yaşındaki Enver'in geçtiğimiz günlerde karnı burnunda fotoğrafları büyük beğeni toplamıştı.

asli-enver-kizini-kucagina-almak-icin-gun-sayiyor-5857a306.jpg

Son olarak yaptığı paylaşımında, kızının odasını hazırladığını gözler önüne seren Enver, "Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister" notunu ekledi.

İlgili Haberler
Aslı Enver hamileliği hakkında ilk kez konuştu
Aslı Enver'den karnı burnunda poz
Aslı Enver ve eşi oy kullanmak için Roma'dan geldi. Tatillerini yarıda kestiler
Aslı Enver doğum gününde karnı burnunda poz verdi
Öne Çıkanlar
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Son Haberler
Masterchef'in yeni jüri üyesi belli oldu. Somer şefin yerine gelecek Magazin
Masterchef'in yeni jüri üyesi belli oldu. Somer şefin yerine gelecek
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı Güncel
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü metrelerce savruldu Güncel
Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü metrelerce savruldu
Kahramanmaraş'ta deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta deprem
Mbappe seneye kaldı! Spor
Mbappe seneye kaldı!
CHP’de bayrak açan isim bu sefer Mansur Yavaş Siyaset
CHP’de bayrak açan isim bu sefer Mansur Yavaş
IShowSpeed kimdir? IShowSpeed neden gündem oldu? Keşfet
IShowSpeed kimdir? IShowSpeed neden gündem oldu?