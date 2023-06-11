Aslı Enver doğacak bebeği için harekete geçti

Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 38 yaşındaki oyuncu Aslı Enver, kızının odasını elleriyle hazırlamak için harekete geçti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Enver, "Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister" notunu ekledi.