Aslı Enver uzun bir aradan sonra dönüyor. Yeni partneri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aslı Enver uzun bir aradan sonra dönüyor. Yeni partneri belli oldu

Aslı Enver'in 'Kuşatma' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacağı bildirildi. Diğer yandan dizide Aslı Enver'in Engin Akyürek ile partner olacağı ifade edildi.

Aslı Enver, bir süredir ekranlardan uzak kaldıktan sonra Netflix'in yeni dizisi "Kuşatma" ile geri dönüyor.

Yeni anne olan oyuncu, dizide Engin Akyürek ile partner olacağı bildirildi.

İkili, daha önce "Adım Farah" dizisinde birlikte oynama fırsatı bulsa da, Enver'in hamileliği nedeniyle bu proje gerçekleşememişti.

Aslı Enver uzun bir aradan sonra ekranlara dönen oyuncu, "Kuşatma" dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Kızı Elay'a bir süre ara verdikten sonra yeniden sete dönen Enver, bu kez Engin Akyürek ile partner olacağı bildirildi.

İkilinin, "Adım Farah" dizisinde birlikte oynama hayali, Enver'in hamileliği nedeniyle gerçekleşememişti. Şimdi ise bu hayalleri "Kuşatma" ile gerçekleşiyor.

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ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver, Türk sinema ve dizi dünyasının sevilen yüzlerinden biri. 10 Mayıs 1984'te Londra'da dünyaya gelen Enver, Kıbrıslı Türk bir babanın ve Türkiye'den Londra'ya eğitim için giden bir annenin ikinci çocuğu.

12 yaşına kadar Londra'da yaşayan Enver, daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Aslı Enver, oyunculuk kariyerine ilk adımlarını atarken çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı.

Kısa süre sonra televizyon dizilerinde rol almaya başlayan Enver, özellikle "Kavak Yelleri" dizisindeki rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Bu diziyle birlikte adını duyuran oyuncu, daha sonra "Suskunlar", "Tamam Mıyız?", "Mutlu Ol Yeter", "Kardeşim Benim", "İstanbullu Gelin" gibi birçok başarılı projede yer aldı.

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