Aslı Enver'den romantik kutlama

Oyuncu Aslı Enver, geçen yıl kasım ayında sürpriz bir kararla sevgilisi Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu romantik bir paylaşımla birinci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Aslı Enver'den romantik kutlama

Berkin Gökbudak ile geçen yıl kasım ayında nikâh masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da kızı Elay'ı dünyaya getirmiş ve ilk kez anne olmuştu.

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Aslı Enver, Elay'ın ilk fotoğraflarını doğumdan dört gün sonra paylaşarak duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

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“Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü. Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum.”

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“NAZAR DEĞMESİN”

Ünlü oyuncu son olarak Berkin Gökbudak ile birinci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Eşiyle çekilen karelerini Instagram sayfasından peş peşe paylaşan oyuncu, gönderisine "İyi ki sen... 1." notunu yazdı.

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Enver'in kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına "Nazar değmesin", "Yüzünüz hep gülsün" ve "Ömür boyu mutluluklar" gibi yorumlar yapıldı.

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