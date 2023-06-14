Aslı Hünel ödül törenlerinde konuşan kadınları hedef aldı

Şarkıcı Aslı Hünel, son günlerde ödül törenlerinde yaşanan 'Kadınlara özgürlük' konuşmaları hakkında açıklama yaptı.

Hünel, kadın cinayetleri, kadınların iş yaşamlarında maruz kaldıkları ayrımcılık, taciz, tecavüz, şiddet ve kadın cinayetleri hakkında konuşmalar yapan kadın sanatçıları hedef aldı.

Hünel, şöyle konuştu:

“Bir sanatçının çıkıp siyaset yapmasını sevmiyorum. Ayrıştırıcı konuşmalara sinir oluyorum. Sanatçı fikirlerini beyan ederken kimsenin yoluna, izine saygısızlık yapmamalı. Bir kadın olarak şahsen kendimi Türkiye'de çok özgür hissediyorum. Sanki kadınları zorla kapatıyorlar, şarkı söyletmiyorlar, sokağa çıkarmıyorlar, baskı yapıyorlar havası verilmesini anlamıyorum.”

ASLI HÜNEL KİMDİR

Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, “Bambaşka” isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.