Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in acı günü! En yakınını kaybettiler

Bir süredir hastanede tedavi gören anneleri için dua isteyen ünlü kardeşler anne acısıyla sarsıldı. Hünel kardeşler, anneleri Şükran Hünel'in yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLER ANNE ACISIYLA SARSILDI

Şarkıcı ve oyuncu Aslı Hünel ile Saruhan Hünel, anne acısıyla adeta yıkıldı. Hünel kardeşler bu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdular.

"KIYMETLİMİZİ KAYBETTİK"

Aslı Hünel; "Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakk'ın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu, daha sonra annesinin cenazesine dair detayları da paylaştı; "Canımız annemizin cenazesi; 21 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanımıza defnedilecektir. Dualarınızı eksik etmeyin."