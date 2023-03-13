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Sosyeteyi şoke eden boşanma. Aslı Şen ile Metin Şen boşandı

23 yıldır evli olan Aslı Şen ile Metin Şen çiftinden kötü haber geldi. Basın açıklaması yapan çift, boşandıklarını resmen açıkladı. Çift "Bir süredir evliliğimizle alakalı yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak noktaladık" dedi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 12:29
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Aslı Şen ile Metin Şen boşandı! Sosyete şokta

Sosyeteyi şoke eden boşanma. Aslı Şen ile Metin Şen boşandı
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Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen ve Aslı Şen çifti boşandı. İkili, basın açıklaması yaptı.

Çift, "Bir süredir evliliğimizle alakalı yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak 23 yıllık evliliğimizi 13 Mart Pazartesi (bugün) medeni şekilde noktaladık. Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımızı ayırdığımızı sizlerle de paylaşmak istedik. Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır. Konu ile alakalı sizlerden de hassasiyet rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
 

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