Aslıhan Güner sette ağlama krizi geçirdi

Yalan dizisiyle ekrana geri dönen Aslıhan Güner, meslaktaşı İpek Tuzcuoğlu'nun Yarım adlı kitabı için Maslak'ta gerçekleştirdiği lansmana katıldı.

36 yaşındaki oyuncu, "Sektörde 20'nci senem, hiç heyecanım geçmiyor. Heyecanımın azalmadığı bir işin içindeyim. Güzel yorumlar alıyoruz" şeklinde konuştu.

Kısa bir tatil yaptığını söyleyen Aslıhan Güner, zorlu bir karakteri canlandırmanın getirdiği duygusal yükten bahsetti ve Melike karakterinin oynadığı en zor karakter olduğunu belirtti.

Çok etkilendiği bir sahneden sonra karavanın içinde ağlama krizi geçirdiğini ve duygu boşalması yaşadığını söyleyen Aslıhan Güner, “Hayatım boyunca böyle bir şey yaşamadım.” dedi.