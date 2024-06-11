Aslıhan Güner sette ağlama krizi geçirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aslıhan Güner sette ağlama krizi geçirdi

Şimdilerde Kanal D’de ekrana gelen Yalan adlı dizide Melike karakterini canlandıran Aslıhan Güner, sette ağlama krizi geçirdiğini itiraf etti.

Yalan dizisiyle ekrana geri dönen Aslıhan Güner, meslaktaşı İpek Tuzcuoğlu'nun Yarım adlı kitabı için Maslak'ta gerçekleştirdiği lansmana katıldı.

36 yaşındaki oyuncu, "Sektörde 20'nci senem, hiç heyecanım geçmiyor. Heyecanımın azalmadığı bir işin içindeyim. Güzel yorumlar alıyoruz" şeklinde konuştu.

yalan-aslihanguner-1.jpg

Kısa bir tatil yaptığını söyleyen Aslıhan Güner, zorlu bir karakteri canlandırmanın getirdiği duygusal yükten bahsetti ve Melike karakterinin oynadığı en zor karakter olduğunu belirtti.

Çok etkilendiği bir sahneden sonra karavanın içinde ağlama krizi geçirdiğini ve duygu boşalması yaşadığını söyleyen Aslıhan Güner, “Hayatım boyunca böyle bir şey yaşamadım.” dedi.

dfdfs.jpg

Son Haberler
Intel İsrail'deki 25 milyar dolarlık projesini dondurdu Dünya
Intel İsrail'deki 25 milyar dolarlık projesini dondurdu
Alabora olan teknede ölenlerin sayısı 49'a yükseldi Dünya
Alabora olan teknede ölenlerin sayısı 49'a yükseldi
Yılmaz Vural gerginliği Spor
Yılmaz Vural gerginliği
Atilla Yeşilada: Çok sert çakılacak Ekonomi
Atilla Yeşilada: Çok sert çakılacak
Almanya'da Türkiye izdihamı. Böylesi görülmedi Spor
Almanya'da Türkiye izdihamı. Böylesi görülmedi
Emekli başına 2 bin 300 TL ceza. Bayram öncesi yaşlıları üzdüler Ekonomi
Emekli başına 2 bin 300 TL ceza. Bayram öncesi yaşlıları üzdüler
Erol Bulut korkuttu Spor
Erol Bulut korkuttu