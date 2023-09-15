ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu

Süt izni, doğum izni gibi temel haklarda bile sorun yaşayan ASM Grup Elemanları sorunlarının çözümünü bekliyor.

ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu

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YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Genç Sağlık Sendikası ASM Grup Elemanları Komisyonu Başkanı Büşra Şahiner ASM Grup Elemanı çalışanlarının mağduriyetlerini anlattı.

ASM Grup Elemanlarının pek çok sosyal haktan mahrum bırakıldığına değinen Şahiner, “Olmayan iş güvenceleri, olmayan sağlıkçı sıfatları ve çok düşük olan maaşlarıyla tükenmek üzere her geçen gün işsiz kalan ASM Grup Elemanları kendisine uygun görülen bu sıfatı kabul etmiyor ve "sağlıkçı" sıfatıyla çalışmak istiyor, doktor arkadaşlarla patron-işçi ilişkisi kurmak isteyemeyen ASM Grup Elemanları işsiz kalma korkusuyla görev tanımı dışında işler yapmak zorunda kalıyor. Süt izni, doğum izni gibi durumlarda ise yalnız kalan kadın arkadaşlarımız gebelik sürecinde de sorun yaşıyor, sayıları yaklaşık 20 bin olan bu büyük sağlık ordusu, şiddet durumlarında ise beyaz kod verme yetkisine sahip değil, bizler bu kurumlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aldıkları diplomaların hak ettiği karşılığı bulamadıklarını belirten Şahiner, “Birçok sosyal haktan mahrum bırakılan ve her anlamda hekim arkadaşlara bağlı olan ASM Grup Elemanları ise kurumun en mağduru olmaya devam ediyor. Talebimiz bu büyük sağlık ordusu için eşit işe eşit maaş olacaktır eşit işe eşit özlük hakkı olacaktır, branş farkı gözetmeksizin, yarı zamanlı tam zamanlı ayrımı yapılmaksızın norm kadronun teslimi olacaktır yapılacak asgari düzeyde hiçbir iyileştirme ASM Grup Elemanlarının aldığı eğitimin karşılığı olmayacaktır. Pandemi döneminde balkonlardan alkışladığımız, hakkınız ödenmez deyip haklarını ödemediğimiz, kuruma gelen aşı ve maskelerden mahrum bıraktığımız ücretsiz toplu taşıma hakkını vermediğimiz bu büyük sağlık ordusunun sorunlarını bir kere daha değerli sağlık bakanımız Fahrettin kocaya emanet ediyoruz ve ekliyoruz sayın Fahrettin Koca ASM Grup Elemanları sizden koca bir müjde bekliyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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