Aspir çiçeği nelere iyi gelir

Aspir bitkisi, yalancı safran, boyacı safranı, Amerikan safranı gibi adlarla da bilinir ve bazen safran bitkisinin yerine kullanılır. Peki başka faydaları nelerdir?. İşte detaylar

Papatyagiller ailesinden olan ve dik uzun bir gövdeye sahip olan aspir çiçeği; sarı, kırmızı, turuncu renkli çiçekleri ve geniş yaprakları ile dikkat çeken bir bitkidir. Dikenli gövdesi ve geniş yaprakları ile 50- 100 santimetre boyutuna ulaşabilir.

NEREDE KULLANILIR?

Aspir bitkisinin renkli çiçekleri, boya sektöründe gıda ve kumaş boyası yapımında kullanılır. Tohumlarından çıkarılan yağ ise ayçiçeği yağından daha kaliteli bir yağ olduğu için ayçiçeği yağına alternatif olarak yemeklik yağ olarak kullanılır.

Aspir yağı; masaj yağı olarak da kullanılabilir, ayrıca vernik, cila ve sabun yapımında da kullanılır. Aspir çiçekleri de çay haline getirilir ve tıbbi amaçla da içilebilir. Ayrıca mutfakta da değerlendirilen aspir çiçeği pilavlara katılır ve bazı yörelerde çorba yapılır. Aspir bitkisinin posası ise protein bakımından zengin olduğu için hayvan yemi olarak verilir.

FAYDALARI

Kesin olmasa da aspir yağının kalp hastalıklarına karşı faydalı olduğu söylenmektedir. Aspir çiçeği çayı adet bozukluklarına karşı kullanılır ve adet akışını kolaylaştırıcı özelliği vardır. Kan akışını hızlandıran aspir çiçeği, kandaki pıhtı oluşumunu engellemektedir. Dışarıdan uygulanan aspir çiçeği çayı, kızamık ve cilt döküntülerine iyi gelir. Aspir yağı yenibahar yağı gibi masaj yağı olarak kullanılır ve kilo vermeye yardımcı olur.

ZARARLARI

Aspir bitkisi kan pıhtılaşması problemi olan kişiler için çok risklidir. Özellikle kan inceltici ilaçlar ile birlikte kullanılmaması gerekir. Bunun yanında hamile kadınların kaçınması gereken aspir çiçeği, doktor tavsiyesi ile tüketilmelidir ve zayıflama amaçlı kullanılacaksa kullanım miktarına dikkat edilmelidir.