Aspirinli yoğurt neye iyi gelir

Yoğurda aspirin katınca ne işe yarar? İşte yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Aspirinli yoğurt neye iyi gelir

Doğal ve oldukça pratik bir tarifle porselen cilde kavuşmaya hazır olun. İhtiyacınız olan 2 ürün var: Yoğurt ve aspirin. Cilt temizliği ve güzelliği hem sağlık açısından hem de görsel olarak çok önemli. Aspirin toz haline getirilerek yoğurt ile karıştırılır. Temiz olan cilde maske sürülür ve yarım saat bekletilir. Maskenin kurumasının ardından ılık su ile durulanır. Hazırlanan bu maske haftada 1 ya da 2 kez uygulanabilir.

İşte yoğurt ve aspirin karışımının yararları...


Ciltte bulunan sivilceleri kurutur.

Ciltte enfeksiyonun yayılmasını önler.

Yağ oranını dengeler.

Gözenekleri derinlemesine temizler ve siyah nokta oluşumunu önler.

Cildin nemli kalmasını sağlar.

Ciltteki kırışıklıkları ve sarkmaları önler.

Sivilce izlerini giderir.

Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Son Haberler
770 istasyonu bulunan BP neden Türkiye'den çekildi. Ekonomi Yazarı Remzi Özdemir açıkladı Ekonomi
770 istasyonu bulunan BP neden Türkiye'den çekildi. Ekonomi Yazarı Remzi Özdemir açıkladı
Erdoğan Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları ziyaret etti Gündem
Erdoğan Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları ziyaret etti
İsrail’in Gazze’de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü Dünya
İsrail’in Gazze’de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü
Fenerbahçe'nin teptiği büyük fırsatı açıkladı. Fırat Doğu Faraç yazdı Spor
Fenerbahçe'nin teptiği büyük fırsatı açıkladı. Fırat Doğu Faraç yazdı
Akşener'in 2 aydır görüşmediği isimden bomba açıklamalar Gündem
Akşener'in 2 aydır görüşmediği isimden bomba açıklamalar
Güzellik merkezi sahipleri içeri girerken Buket Aydın güzellik merkezi açtı Gündem
Güzellik merkezi sahipleri içeri girerken Buket Aydın güzellik merkezi açtı
Hande bu ne? Milli voleybolcu Hande Baladın'ın derin dekoltesi nefes kesti. Görenler gözlerini alamadı Spor
Hande bu ne? Milli voleybolcu Hande Baladın'ın derin dekoltesi nefes kesti. Görenler gözlerini alamadı